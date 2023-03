De acordo com a GMA, ele violou uma medida protetiva. Homem é preso por ameaçar ex-companheira em escola municipal de Aracaju

GMA

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Aracaju por ir até uma escola pública da capital para ameaçar a ex-companheira, que é funcionária da unidade. O caso ocorreu nessa quinta-feira (9).

De acordo com a GMA, contra ele há uma medida protetiva, que foi violada. Ele teria feito as ameaças na entrada da escola.

O homem foi preso nas imediações da unidade e levado ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis.

