Homem é preso por bater e jogar água quente em cachorro em Franca, SP

Esposa acionou polícia após receber ameaças do suspeito no bairro Morada do Sol. Filhos do casal presenciaram ação, diz boletim de ocorrência. A Delegacia Seccional de Franca, SP

Cedoc/EPTV

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por suspeita de bater e jogar água quente no próprio cachorro na noite de terça-feira (28/2) no bairro Morada do Sol, em Franca (SP).

A equipe da Polícia Militar chegou até a residência após ser acionada pela esposa do suspeito, de 48 anos, que o denunciou por ameaça.

A mulher alegou que o companheiro estava embriagado no momento em que ferveu a água e a jogou contra o labrador, segundo boletim de ocorrência. O registro aponta que, na sequência, o suspeito começou a ameaçar de morte o animal e os filhos do casal por volta das 22h30.

Além das agressões, a mulher contou que o homem também jogou pequenas bombas contra o cão, que acabou sofrendo queimaduras devido à água quente. O estado de saúde não foi divulgado.

Aos policiais, o homem negou as agressões. Ele foi levado ao Plantão da Delegacia Seccional da cidade e vai responder por abuso a animais e ameaça. O primeiro crime tem pena que varia de 2 a 5 anos de prisão, enquanto o segundo prevê reclusão de um a seis meses.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata