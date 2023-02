Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (24) no km 503 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Homem é preso por contrabando com 10 mil maços de cigarro de origem estrangeira, em Estrela do Norte (SP)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por contrabando de 10 mil maços de cigarro de origem estrangeira, no km 503 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Estrela do Norte (SP).

Conforme informações da Polícia Rodoviária, os policiais abordaram uma picape com placas de Paranavaí (PR) e, durante vistoria veicular, localizaram 20 caixas de cigarro de origem estrangeira e sem documentação fiscal armazenados no interior do veículo e compartimento de cargas.

O carregamento totalizou 10 mil maços de cigarro.

O homem foi preso por contrabando e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A mercadoria e o veículo foram apreendidos.

