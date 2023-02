Homem é preso por danificar ônibus e ameaçar passageiros em Aracaju

De acordo coma Polícia Militar ele é ex-presidiário. Polícia Militar Sergipe

Um homem foi preso por quebrar o parabrisa de um ônibus do transporte coletivo e ameaçar passageiros com uma pedra, na madrugada deste sábado (11), em Aracaju. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que informou que ele é ex-presidiário.

Segundo a PM, equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) faziam rondas pela rua Acre, no Bairros Siqueira Campos, quando foram acionados pelo motorista do ônibus danificado.

O motorista contou para a polícia que o veículo estava parado em um semáforo, quando o homem tentou entrar no veículo, mas o condutor não abriu a porta temendo ser um roubo. Devido a recusa, fato, o homem quebrou o parabrisa do ônibus e ameaçou passageiros com uma pedra.

Os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito, que responde a seis processos criminais por furtos, roubos e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado à delegacia plantonista.

