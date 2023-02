Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Natal

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7) no bairro Nordeste. Homem foi preso em ônibus da linha 77 em Natal.

PM/Cedida

Um homem foi preso suspeito do crime de importunação sexual em um ônibus do sistema de transporte público de Natal, na manhã desta terça-feira (7).

O caso aconteceu dentro de um ônibus da linha 77 na avenida Felizardo Moura, no bairro Nordeste, na Zona Oeste da capital potiguar.

Uma viatura da PM passava pela avenida, quando o motorista do ônibus sinalizou aos policiais para que eles parassem. Ele foi orientado a seguir até um posto de combustíveis, onde parou.

Aos militares, o condutor informou que os passageiros haviam detido um homem e estavam querendo linchá-lo, por importunar uma passageira.

“A vítima informou que ele ficou atrás, se esfregando nela, e ela passou a reclamar, ligou para o 190 e para o marido dela. Outras mulheres também disseram que não era a primeira vez que ele fazia isso”, afirmou o sargento Rondinelli, do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE).

O suspeito, a vítima e testemunhas foram levados para a 7ª Delegacia de Polícia do bairro Alecrim, na Zona Leste da cidade.

Na Polícia Civil, o suspeito foi enquadrado no crime de importunação sexual e ficou detido. Ele deverá passar por audiência de custódia na tarde desta terça (7).

A pena para o crime é de reclusão de um a cinco anos.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Ufficio Stampa