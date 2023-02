Homem é preso por incendiar casa da ex em Ouro Preto do Oeste, RO

Aos policiais, ele confirmou que ameaçava a ex mulher e que não aceitava o fim do relacionamento. Todos os móveis da casa da vítima foram consumidos pelo fogo. Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por incendiar a casa da ex mulher em Ouro Preto do Oeste (RO), na noite de quarta-feira (1º). A mulher, de 27 anos, não se feriu, mas perdeu todos os móveis da casa.

Casa de mulher foi incendiada pelo ex em Rondônia

Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava chegando em casa e viu seu portão aberto. Suspeitando que o ex estivesse no seu quintal, ela não entrou e ao passar em frente, ele a chamou para entrar e conversar.

Ela recusou o pedido e partiu para a casa de sua avó, sendo seguida pelo suspeito. A vítima decidiu ligar para Polícia Militar (PM), informando o ocorrido.

Quando os militares chegaram no local, ela revelou que recebia várias mensagens de ameaça, que estava separada do suspeito há cerca de dois meses e que ele não aceita a separação.

Aos policiais, o homem confirmou que ameaçou a ex mulher, que fez isso por não aceitar a separação e por gostar muito dela.

A mulher disse que já sofreu agressões físicas e que já tinha pedido medida protetiva anteriormente, mas esta não foi atendida.

Enquanto os policiais conversavam com a vítima e o suspeito, eles perceberam uma densa fumaça vindo das proximidades da casa da mulher. Ela revelou aos militares que o ex teria dito que iria colocar fogo na sua casa.

Neste momento, os policiais foram até a casa da vítima e constataram o incêndio. O Corpo de Bombeiros já estava no local, tentando conter as chamas, mas o fogo já havia consumido todos os bens materiais da vítima.

De acordo com o boletim, ela entrou em desespero e precisou ser amparada pelos moradores próximos. Ele foi levado até a delegacia do município.

