Homem é preso por manter ex, filha bebê e amiga da mulher em cárcere privado em Araraquara

Crime aconteceu na noite de sábado (4), no bairro Vila Xavier. Homem já ameaçava a ex porque não aceitava fim de relacionamento. Pedaço de madeira com corrente foi encontrado pela polícia em Araraquara

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por manter a ex-esposa, de 24 anos, a filha do casal, de 2, e uma amiga da mulher em cárcere privado durante a madrugada deste sábado (4), na Vila Xavier em Araraquara (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há 8 meses.

A vítima estava hospedada com a filha na casa de uma amiga por conta das ameças do ex. Ele invadiu a casa durante a noite e manteve as vítimas reféns, ameaçando-as com um pedaço de madeira com uma corrente enrolada.

A mulher ainda relatou à polícia que em determinado momento foi ameaçada com uma faca no pescoço.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu em flagrante o homem, que tentou fugir pulando o muro da casa.

A perícia encontrou na casa uma faca e 1,5 litros de álcool. No carro do suspeito, foram encontrados um isqueiro e mais álcool.

O caso foi apresentado no Plantão Policial e registrado como violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal.

O homem, que era foragido do sistema prisional por tráfico de drogas, foi levado à cadeia de Santa Ernestina.

