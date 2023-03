Homem é preso por manter mulher, enteada e filha de 22 dias em cárcere privado em Ribeirão Preto

Suspeito de 25 anos também vai responder por lesão corporal, maus-tratos e ameaça. Ele contou ter praticado ação por suposta traição. Companheira apresentava ferimentos no rosto e na perna. Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto (SP)

Chico Escolano/EPTV

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 25 anos por suspeita de manter a mulher, a enteada e a filha do casal, de 22 dias, em cárcere privado em Ribeirão Preto (SP).

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito também vai responder por lesão corporal, maus-tratos e ameaça. Ele justificou a ação ao dizer que teria descoberto uma suposta traição.

O registro aponta que a mulher, de 26 anos, conseguiu escapar de casa com uma das filhas e, ao ver a viatura policial, na manhã de sábado (11), relatou ter sido ameaçada pelo companheiro no Jardim Jandaia, na zona Norte da cidade.

O endereço da residência e o tempo de cárcere não foram informados. A companheira do homem apresentava lesões no rosto e na perna esquerda, de acordo com boletim.

Ela, a bebê e a filha de 6 anos foram socorridas e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde a equipe médica confirmou os maus-tratos contra a mulher.

O suspeito foi encontrado e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde prestou o depoimento. Ele acabou autuado em flagrante.

O g1 aguarda posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em relação ao resultado da audiência de custódia.

