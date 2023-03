O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, mas a prisão foi realizada na madrugada deste domingo (26), em Taubaté, cidade vizinha. Homem é preso por matar e enterrar corpo de motociclista de São José dos Campos, SP

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (26), em Taubaté (SP), por matar e enterrar o corpo de um motociclista de São José dos Campos (SP). O crime aconteceu em fevereiro do ano passado e, desde então, o criminoso estava foragido.

A prisão do homem foi feita pela Polícia Militar de Taubaté. De acordo com a corporação, uma equipe fazia ronda na rua Antônio Silva Lobo, no distrito de Quiririm, quando encontraram o portão de uma casa aberto por volta das 3h da manhã.

Por conta do horário, os policiais estranharam e foram até o local, onde o morador do imóvel apresentou muito nervosismo durante a abordagem. A PM, então, fez uma consulta e constatou que o homem era procurado por homicídio, ocultação de cadáver e furto.

Segundo a polícia, ele é o responsável por ter matado e enterrado o corpo de um motociclista de São José, cidade vizinha. Depois do assassinato, ele ainda tentou vender a moto da vítima (leia mais abaixo).

O criminoso foi encaminhado à delegacia seccional da cidade, onde foi preso e permaneceu à disposição da justiça.

O crime

O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2022, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, um motociclista foi morto a pauladas por duas pessoas, que ainda ocultaram o corpo em uma área de zona rural e roubaram a moto do rapaz.

Familiares e amigos da vítima estranham o sumiço e, quando começaram a investigar, encontraram em uma rede social um anúncio de venda motocicleta que era do homem morto.

Os parentes, então, marcaram um encontro com o anunciante, que era um dos responsáveis pelo crime – o que foi preso neste domingo (26) em Taubaté.

Durante o encontro, o suspeito foi pressionado e acabou confessando a morte da vítima, mas fugiu antes que a Polícia Militar chegasse no local. Desde então ele estava foragido e era procurado pela corporação.

