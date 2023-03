Homem é preso por perseguir e ameaçar a ex-namorada em Barra do Piraí

Segundo a Polícia Civil, ele não aceitava o término do relacionamento. Um homem, de 31 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (7) acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada em Barra do Piraí (RJ). Ele foi encontrado no Centro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, contou que as perseguições começaram há aproximadamente um mês.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem não aceitava o término do relacionamento.

A vítima procurou o Núcleo Integrado de Atendimento a Mulher da delegacia de Barra do Piraí e fez a denúncia dos episódios de violência que havia sofrido.

Diante do relato, policiais civis, acompanhados de guardas municipais, foram às ruas e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante.

O homem foi levado para a delegacia e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ).

A Polícia Civil informou ainda que ele possui antecedentes criminais por violência doméstica, ameaça e porte de drogas para consumo próprio.

A polícia pede para que as vítimas de violência sexual, tanto homens quanto mulheres, procurem o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) e denunciem o crime. O NIAM funciona na delegacia da cidade.

