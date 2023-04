Homem é preso por perseguir ex-namorada e descumprir medida protetiva em Natal

Mulher ligou para delegacia na tarde de quinta-feira (30) e informou que ex-namorado estava na frente do trabalho dela. Homem foi preso por descumprir medidas protetivas em Natal

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, na tarde de quinta-feira (30), ao descumprir medidas protetivas e perseguir a ex-namorada, no bairro Lagoa Seca, em Natal.

Segundo a Polícia Civil, a vítima acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, informando que o suspeito estava em frente ao seu local de trabalho, descumprindo as medidas protetivas de urgência.

A equipe foi até o local da ocorrência e prendeu o homem em flagrante.

Ainda de acordo com a corporação, o homem estava inconformado com a separação e perseguia sua ex-namorada em sua residência e também no local de trabalho. Ele também ligava de diversos números de telefone e exigia que a vítima o encontrasse.

“Havia medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente, que proibiam o suspeito de aproximação e contato com a vítima, contudo, ele insistia em se comunicar com a mulher, com chantagens e ameaças, causando-lhe abalo emocional”, informou a polícia.

O suspeito foi autuado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi