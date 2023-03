Homem é preso por policial à paisana enquanto viajava em van para fazer delivery de arma

Suspeito foi encontrado após embarcar em veículo com destino a Miracema do Tocantins. Ele ainda tentou fugir para mata, mas foi cercado e preso pela Polícia Militar. Arma e dinheiro foram apreendidos pela polícia

PM/Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso por um policial militar à paisana enquanto viajava para entregar um arma de fogo. Ele foi encontrado na tarde desta sexta-feira (3) após pegar uma van com destino a Miracema do Tocantins, na região central do estado, e ainda tentou escapar entrando na mata.

A Polícia Militar informou que o militar à paisana embarcou na van e verificou que havia um homem sentado nas últimas poltronas com um volume na cintura e em atitude suspeita. O criminoso percebeu que estava sendo observador e começou a ficar nervoso.

O militar aproveitou um momento de distração, fez a abordagem e conseguiu tomar a arma. Só que o suspeito conseguiu pular do veículo e se esconder em uma pequena área de mata.

Equipes da Polícia Militar foram chamadas e fizeram um cerco na mata até encontrarem o suspeito. Ao ser questionado, ele afirmou que tinha recebido R$ 650 para levar a arma até outra pessoa no terminal rodoviário de Miracema.

O suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O dinheiro que estava com ele também apreendido.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata