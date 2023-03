Homem é preso por porte e posse ilegal de arma de fogo no Residencial Tapajós, em Presidente Prudente

Conforme o Boletim de Ocorrência, o armamento pode ter relação com a tentativa de homicídio ocorrida em um bar na Avenida Washington Luiz no último dia 12 de março. Homem é preso por porte e posse ilegal de arma de fogo, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (27), por porte e posse ilegal de arma de fogo, no Residencial Tapajós, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o envolvido na via. O homem, ao notar a presença dos policiais, “tentou esconder uma mochila em um veículo”, o que motivou a abordagem.

No interior da mochila, a PM encontrou uma pistola de propriedade das Forças Armadas do Paraguai, calibre 9 milímetros e com sete munições.

Polícia Civil

O homem informou ainda que havia outra arma de fogo em sua residência e os policiais localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições.

Ele foi preso por porte e posse ilegal de arma de fogo e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Conforme o Boletim de Ocorrência, na unidade policial, o envolvido foi interrogado e confirmou a propriedade das armas.

Além disso, durante a realização do registro policial, os policiais receberam a informação, por meio de denúncia, que o armamento apreendido poderia ter relação com a tentativa de homicídio ocorrida em um bar na Avenida Washington Luiz, no último dia 12 de março.

A Polícia Civil segue apurando a informação.

Polícia Civil

Polícia Civil

