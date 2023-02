Homem é preso por praticar ato obsceno perto do Terminal Estudantes, em Mogi

Mulher que passava pelo local viu e chamou GCM. Homem é preso por praticar ato obsceno em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso em Mogi das Cruzes por praticar ato obsceno próximo ao Terminal Estudantes. A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que na quinta-feira (16), uma mulher que passava pelo local viu que o homem estava se masturbando e chamou a ronda.

Os agentes abordaram o suspeito e ainda encontraram com ele quatro frascos de lança- perfume. O homem foi preso e levado para Central de Flagrantes. No local, a polícia descobriu que o suspeito tinha uma longa ficha criminal com passagem por outros crimes.

O homem ficou preso e foi encaminhado para cadeia de Mogi. Nesta sexta-feira (17), ele deve passar por uma audiência de custódia.

Vito Califano