Homem é preso por sequestro após arrastar uma criança de 12 anos pela orla de Praia Grande, SP

PM deteve o infrator com a ajuda de testemunhas, que acionaram as equipes e mantiveram o homem imobilizado. A vítima foi entregue à mãe. Homem é preso em flagrante após arrastar criança em orla de praia

Reprodução

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após ser visto arrastando uma criança de 12 pela faixa de areia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1 neste sábado (11), o garoto foi devolvido para a mãe momentos após o ocorrido.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (10) no bairro Maracanã. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para conter um homem que teria puxado uma criança pela orla.

Chegando ao local, os agentes notaram o homem no chão e imobilizado por populares. Após coletar versões de testemunhas, a equipe entendeu que o caso foi uma tentativa de sequestro. O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como flagrante por sequestro e cárcere privado. O homem foi preso e segue à disposição da Justiça.

