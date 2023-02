Homem é preso por suspeita de manter companheira em cárcere privado por 20 dias em Ribeirão Preto

Funcionários de saúde chamaram a polícia após a mulher dar entrada com a filha para atendimento médico. Suspeito, de 36 anos, foi preso na recepção do pronto-socorro. Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) da Vila Virgínia, na zona Oeste de Ribeirão Preto

Uma mulher de 35 anos e a filha dela, de 3 anos, foram resgatadas de uma suposta situação de cárcere privado em Ribeirão Preto (SP). O suspeito, que é companheiro da vítima, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados à Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) da Vila Virgínia, na zona Oeste, no sábado (11), depois que mãe e filha deram entrada com ferimentos.

De acordo com o boletim, a mulher contou aos policiais que era mantida presa em casa pelo companheiro, de 36 anos, no bairro Parque Ribeirão Preto, há cerca de 20 dias. Na madrugada de sábado, ela passou a ser agredida fisicamente pelo homem. Durante as agressões, o cachorro da família acabou atacando a menina de 3 anos, que ficou ferida.

No boletim consta que a mãe tinha hematomas nos braços, e a criança tinha ferimentos no rosto, no maxilar e no pescoço.

O suspeito de agredir a mulher estava aguardando a vítima e a criança na recepção da UPA e foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele negou as acusações da companheira, mas acabou preso em flagrante.

Segundo o delegado plantonista, “a dinâmica dos fatos permite inferir que o flagranteado, privando a liberdade da vítima por empo juridicamente relevante, agrediu-a causando-lhe lesões corporais e sofrimento emocional.”

Mãe e filha foram encaminhadas para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica, injúria, sequestro e cárcere privado.

