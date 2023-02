Homem é preso por suspeita de simular assalto enquanto dirigia o carro da empresa com R$ 9 mil em Santa Isabel, diz PM

Segundo a Polícia Militar, proprietário do veículo checou o rastreamento e percebeu que o trajeto feito pelo carro não condizia com a versão de assalto narrada pelo funcionário. Veículo foi localizado abandonado em estrada de Santa Isabel

Um homem foi preso por suspeita de ter simulado um assalto enquanto dirigia o carro da empresa onde trabalhava, que tinha R$ 9 mil em seu interior, segundo informações da Polícia Militar. O caso ocorreu em Santa Isabel, neste sábado (25).

De acordo com a PM, durante patrulhamento, policiais foram avisados sobre um furgão abandonado em uma estrada.

Chegando ao local, eles constataram o veículo abandonado, com as chaves na ignição, as janelas abertas e o para-brisa quebrado, aparentemente por uma pedrada. No interior, também havia notas fiscais de mercadorias e tecidos para a confecção de roupas femininas.

Os policiais conseguiram contato com o proprietário da empresa do veículo, que compareceu ao local e informou que seu funcionário ainda estaria desaparecido.

Quando ele e os policiais chegaram à delegacia para o registro da ocorrência, o motorista do veículo aguardava na porta para ser atendido e informou que havia sido vítima de um roubo na saída de um estabelecimento comercial e que indivíduos o haviam colocado dentro de um carro.

Porém, durante o registro da ocorrência, o proprietário verificou o rastreamento do veículo e percebeu que o trajeto que o carro havia feito não condizia com a versão do roubo narrada pelo funcionário.

Questionado novamente, o motorista teria mudado sua versão, dizendo que estaria devendo dinheiro para uma pessoa e que a única forma de ele pagar essa pessoa seria por meio da simulação desse crime. Ele disse que não sabia onde estavam os R$ 9 mil, nem o homem para quem havia entregado o dinheiro e o celular. Segundo a PM, o dinheiro não foi localizado.

Dessa forma, foi dada voz de prisão ao motorista. O caso foi registrado na delegacia de Arujá como flagrante de estelionato, falsa comunicação de crime e dano patrimonial.

