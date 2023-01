Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas ao lado de escola municipal de Mogi das Cruzes

Prisão ocorreu próximo a uma escola localizada na Vila Cléo. Crack, mesclado, maconha, ecstasy, cocaína e cerca de R$ 150 em dinheiro foram encontrados com o homem. Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas ao lado de escola municipal de Mogi

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (23) por suspeita de tráfico de drogas ao lado de escola municipal de Mogi das Cruzes. Segundo a Guarda Civil Municipal, o caso ocorreu em uma viela próxima da Escola Municipal Eliana Mafra Machado de Castro.

A GCM disse que, por volta das 10h, uma equipe da ronda escolar em patrulhamento pela Rua Thomáz Domingos, na Vila Cléo, agentes avistaram um homem na viela ao lado da escola com uma sacola amarela, aparentemente praticando tráfico de drogas pelo local.

Drogas e quantia em dinheiro foram encontrados pela GCM com o suspeito

O suspeito tentou fugir mas foi alcançado pelos guardas que o abordaram e identificaram entorpecentes com ele. A GCM encontrou 19 invólucros de crack, 18 pinos de mesclado, 14 invólucros de maconha, 69 pinos de mesclado, 27 invólucros de cocaína, um invólucro de ecstasy e R$ 149,20 em dinheiro.

Em seguida, os agentes conduziram ele até a Central de Flagrantes de Mogi, onde o caso foi registrado.

