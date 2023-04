Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas na orla de Santos

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele foi detido no bairro Pompéia. Drogas e dinheiro foram apreendidos com suspeito de tráfico de drogas na orla de Santos

Prefeitura de Santos/Divulgação

Uma equipe da Rondas Ostensivas Municipais (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos, no litoral de São Paulo, prendeu um homem por tráfico de drogas na orla do bairro Pompeia.

Segundo a Prefeitura de Santos, os guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida Presidente Wilson, na noite de sexta-feira (31), quando avistaram o homem em atitude suspeita entregando um objeto a outro.

Os guardas abordaram o suspeito e encontraram grande quantidade de drogas nos bolsos dele e dentro de uma bolsa. O suspeito também estava com R$ 270.

O homem tentou fugir, mas acabou detido pela corporação. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permanece à disposição da Justiça.

