Homem é preso por tentativa de estupro na Zona Sul de Aracaju

Um homem foi preso por tentativa de estupro, nas proximidades dos lagos da Orla, Zona Sul de Aracaju. A informação foi confirmada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (1º).

De acordo com a PM, a prisão aconteceu nessa terça (28), quando a equipe da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionada e, ao chegar no local a vítima disse ter sido agredida fisicamente e em seguida, lançada no lago. A mulher informou ainda que entrou em luta corporal com o agressor para evitar a efetivação do estupro.

A polícia conseguiu identificar o suspeito momentos após a ocorrência e realizou a prisão. Ele também apresentava escoriações provocadas por populares, que não foram identificados.

Após atendimento hospitalar, os envolvidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

