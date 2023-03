Homem é preso por tentativa de feminicídio após agredir companheira com skate em Bauru

Segundo a Polícia Militar, vítima foi encontrada caída com ferimentos na cabela. Homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí (SP). Um homem de 35 anos foi preso após tentar matar uma mulher na madrugada de domingo (12), em Bauru (SP).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada caída e com ferimentos na cabeça em uma rua na Vila Aviação. Ela foi reconhecida como uma moradora de rua.

Após o crime, a Polícia Militar identificou e localizou o parceiro habitual da mulher próximo ao local da agressão. Em depoimento, o homem disse que se desentendeu com a vítima e que usou o skate dele para agredi-la.

Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado à Cadeia Pública de Avaí (SP). Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla