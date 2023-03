Homem é preso por tentativa de furto de veículo e alega que pretendia ‘apenas dormir’ dentro do automóvel, em Presidente Prudente

Polícia Civil registrou o crime, que aconteceu no Parque Cedral, nesta sexta-feira (31). Momento em que o homem entrou no veículo antes de ser preso por tentativa de furto, nesta sexta-feira (31), em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante por tentativa de furto de veículo, nesta sexta-feira (31), no Parque Cedral, em Presidente Prudente (SP).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima, de 32 anos, havia estacionado o seu veículo na garagem da empresa onde trabalha, quando viu o suspeito tentando abrir outro carro que também estava no local.

Em seguida, o dono do carro viu o suspeito, que não teve sucesso em abrir a porta do outro carro, seguir até o seu automóvel, que estava destrancado.

Neste momento, a vítima foi em direção ao seu veículo e, quando chegou ao lado do carro, encontrou o homem “debruçado sobre o volante, com as mãos sob o painel, mexendo na fiação tentando fazer ligação direta”.

Antes de entrar no veículo, suspeito havia tentado abrir porta de outro carro, no Parque Cedral, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Ainda segundo o boletim, o suspeito “apresentou diversas versões desde o momento em que foi flagrado”.

“[Ele] negou a intenção de subtrair o automóvel e alegou que pretendia apenas dormir dentro dele”, cita o boletim.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de furto e o delegado responsável pelo caso representou pela conversão da sua prisão em flagrante para preventiva. Ele segue à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia neste sábado (1º).

Vítima e outro homem foram até o veículo onde suspeito entrou, antes de ser preso por tentativa de furto, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata