Homem é preso por tráfico de droga com mais de 230 gramas de maconha e alega que era para ‘próprio consumo’, em Teodoro Sampaio

Mandado de busca e apreensão foi feito pela Polícia Civil, no Bairro Estação, na manhã desta terça-feira (28). Homem é preso por tráfico de droga com 239 gramas de maconha em Teodoro Sampaio (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga, na manhã desta terça-feira (28), no Bairro Estação, em Teodoro Sampaio (SP).

A Polícia Civil realizou um mandado de busca e apreensão, com o objetivo de apurar o envolvimento do investigado com o tráfico de droga e, no imóvel dele, localizou e apreendeu um tablete e outras três porções de maconha.

Ao todo, foram encontrados 239 gramas da droga.

Além do entorpecente, os policiais também apreenderam dois aparelhos celulares.

O delegado Edmar Rogério Dias Caparroz, responsável pelas investigações do caso, informou ao g1 que, além do homem, sua esposa e filhos estavam no imóvel no momento do encontro da droga.

Ainda segundo Caparroz, o suspeito “alegou que a droga era para o próprio consumo”.

“O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Presidente Venceslau e deve passar por audiência de custódia até amanhã”, finalizou ao g1 o delegado.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo