Homem é preso por tráfico de droga em ponto de ônibus na Avenida Brasil, em Presidente Prudente

Crime foi registrado nesta terça-feira (7) e envolvido, de 24 anos, aguardava transporte coletivo junto com a esposa, que ia trabalhar. Homem acabou preso por tráfico de droga na Vila São Jorge, em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga na Avenida Brasil, que fica na Vila São Jorge, em Presidente Prudente (SP). O crime foi registrado nesta terça-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela linha férrea, os policiais abordaram algumas pessoas que, apesar delas não terem nada de ilícito, informaram aos militares sobre a característica de um suspeito que estaria comercializando drogas em frente a um ponto de ônibus da avenida.

Antes de ser abordado no local, ainda segundo o documento, o rapaz teria jogado uma porção de crack de quatro gramas no chão, ao seu lado.

O rapaz estava com a sua esposa, que aguardava o ônibus para ir trabalhar. Ele relatou aos policiais que mantinha contato com um usuário pelo celular e que iria “fazer a entrega daquela porção”.

Questionado se possuía mais drogas, o homem informou à polícia que tinha uma droga guardada em uma “casa abandonada próxima à casa de sua companheira”.

No imóvel, foi apreendido e localizado uma balança de precisão, que estava no relógio de energia, e uma porção de três gramas do mesmo entorpecente, que foi encontrada perto de telhas jogadas no chão da casa.

Segundo o documento, o suspeito “assumiu que estava vendendo a droga e que sua esposa não tinha conhecimento”.

Na residência do homem, os policiais não encontraram nada, porém, o irmão dele foi conduzido junto com o casal, pois “havia mandado de prisão em regime aberto” contra ele. Segundo o delegado responsável pelo caso, Lincoln Simonato, este irmão do rapaz foi liberado.

O delegado representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do suspeito de tráfico de droga. O indiciado segue à disposição da Justiça.

