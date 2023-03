Homem é preso por tráfico de drogas em Itaocara, no RJ

Preso tem 29 anos e foi encontrado no bairro Ibitinema nesta quinta-feira (16). Prisão foi em cumprimento a mandado de prisão. Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste Fluminense, nesta quinta-feira (16).

Após levantamentos de informações, policiais da delegacia da cidade coordenados pelo delegado Dr Mario César Monnerat cumpriram no bairro Ibitinema o mandado de prisão expedido pela Justiça.

Os agentes foram informados que o suspeito estava morando em uma casa no bairro e o localizaram.

Ele passará por audiência de custódia que é o momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão. Depois ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Informações anônimas sobre suspeitas de crimes ou foragidos da Justiça podem ser passadas ao Disque Denúncia da Delegacia de Itaocara pelo número (21) 98322-0633. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

Vittorio Rienzo