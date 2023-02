Homem é preso por tráfico de drogas em praça da Vila Santa Helena, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira (24) e a Polícia Militar localizou porções de cocaína dentro do carro do envolvido, de 18 anos. Homem, de 18 anos, é preso por tráfico de drogas na Vila Santa Helena, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (24), por tráfico de drogas na Praça Oscar Figueiredo Filho, na Vila Santa Helena, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento próximo do local quando foi informada por uma pessoa que o homem estaria realizando tráfico de drogas na praça.

Os policiais foram até o local e, ao adentrar a praça, o envolvido saiu correndo, porém, foi detido.

Após revista pessoal, foram localizadas porções de maconha no bolso da bermuda, um celular, R$ 212 em notas diversas e a chave de um veículo.

O jovem admitiu que estava comercializando os entorpecentes na praça e que o dinheiro era fruto do tráfico. Ele disse ainda que havia porções de cocaína dentro de seu carro. No automóvel, a PM localizou 11 porções do entorpecente.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano