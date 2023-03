Homem é preso por tráfico de drogas junto com máquina usada para embalo dos entorpecentes

Foram apreendidos 53 papelotes de cocaína, R$614,00 reais em espécie e o equipamento que fazia o embalo das drogas. O caso aconteceu em Bragança Paulista (SP). Homem é preso por tráfico de drogas com máquina usada para embalo das drogras

Divulgação / Policia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde da última quinta-feira (9) em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Junto com ele e com os entorpecentes, a polícia encontrou uma máquina que servia para embalar as drogas de forma automática.

De acordo com a Polícia Militar, populares denunciaram o tráfico na rua Monsenhor Tito José Felice e uma equipe se dirigiu até o local indicado. Ao chegar no imóvel, os agentes foram recebidos pela mãe do criminoso que, ao saber da denúncia, os levou até o homem.

Na residência, ele foi visto jogando uma pochete para fora da janela e colocando roupas por cima da máquina embaladora na intenção de esconder o maquinário. Na busca pessoal foram apreendidos 53 papelotes de cocaína, R$ 614 reais em espécie e o equipamento que fazia o embalo das drogas.

O homem confessou que traficava no local e que era o dono da máquina, sendo encaminhado para o plantão policial da cidade, onde ficou à disposição da justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado.

