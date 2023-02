Homem é preso por violência doméstica após bater e ameaçar companheira em Araraquara

Caso aconteceu na segunda-feira (13), no bairro Laura Molina. Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araraquara

Amanda Rocha/ACidadeON

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por violência doméstica em Araraquara (SP) suspeito de agredir e ameaçar a companheira. O crime aconteceu no bairro Laura Molina na segunda-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saiu do trabalho no domingo (12), por volta das 17h, e não voltou para casa, retornando apenas na manhã da segunda-feira, às 7h.

O homem ficou com raiva da situação, agrediu a companheira com socos e tapas e a ameaçou de morte.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência. O homem resistiu à prisão em flagrante e precisou de algemas para ser levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Devido às agressões, tanto a vítima quanto o homem receberam atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

O homem foi encaminhado à Cadeia de Santa Ernestina, onde está preso.

