Homem é preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Presidente Prudente

A Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (11) por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Presidente Prudente (SP).

No local, a vítima de 48 anos, informou aos policiais que tinha medida protetiva contra seu ex-marido, no entanto, ele voltou a morar com ela.

De acordo com a mulher, o suspeito, de 60 anos, ao chegar do serviço embriagado, após uma discussão, a pegou pelo pescoço e apertou. Depois de conseguir se livrar, a vítima acionou a polícia.

Conforme os agentes, o homem aparentava embriaguez e sem condições de prestar informações. Ao pesquisar o Registro Geral (RG) do agressor, foi constatado que há mandado de prisão preventiva, relacionado à medida protetiva com afastamento do lar.

O indiciado foi preso e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil. Segundo o Boletim de Ocorrência, não foi necessário o uso de algemas.

O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do envolvido e ele permaneceu à disposição da Justiça.

