Homem é preso suspeito de agredir a mulher e estuprar a própria filha de 12 anos em Campos, no RJ

Antes de ser preso, o suspeito tinha ido à polícia denunciar que sete homens teriam estuprado a filha dele. Em um primeiro momento a mulher confirmou a versão do marido, mas depois de ser agredida e questionada novamente, ela disse que os abusos foram cometidos pelo próprio marido. Um homem, que é pai de 5 filhas, foi preso nesta terça-feira (7) suspeito de agredir a esposa e estuprar a própria filha, de 12 anos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a polícia, o homem também já teria abusado sexualmente de outras duas filhas.

A polícia informou que o caso foi descoberto depois que o homem, antes de ser considerado suspeito, foi à delegacia denunciar que a filha dele de 12 anos tinha sofrido um estupro coletivo supostamente cometido por sete homens no último sábado (5).

Ainda de acordo com a polícia, cinco dos sete homens denunciados chegaram a ser ouvidos na delegacia e foram liberados.

Reviravolta no caso

Durante as investigações, a esposa do suspeito e mãe da menina, chegou na delegacia com o rosto desfigurado porque foi agredida pelo marido. Segundo a polícia, a justificativa do suspeito para a agressão foi que a culpa do suposto estupro coletivo ter acontecido era porque a mãe levou a filha a uma festa, usou drogas e ingeriu bebidas alcoólicas, e teria permitido que o estupro acontecesse.

Questionadas pela polícia, a mulher e a filha de 12 anos confirmaram o depoimento do homem, inocentando ele dos crimes.

Essa versão do homem foi desmentida quando a polícia descobriu que a mulher dele estava há uma semana em cárcere privado, o que comprova que ela e a filha não tinham saído de casa.

De acordo com a polícia, o depoimento da filha mais nova do casal, de 8 anos, mudou o direcionamento das investigações. A menina disse à polícia que viu a irmã sendo abusada várias vezes pelo pai.

Depois de questionada novamente, a mulher do suspeito confirmou que o abusador, na verdade, era o próprio pai da criança.

“Ele é um homem muito agressivo, como foi relatado inclusive pela família dele. Um homem agressivo, usuário de drogas e faz uma violência psicológica com todas as pessoas que moram com ele e apesar disso, nunca houve registro contra ele. É muito importante que as mulheres não se calem”, disse a titular da Delegacia da Mulher de Campos, Madeleine Farias.

Em 24 horas de investigação, a Polícia Civil descobriu que, além desse abuso, as duas filhas mais velhas também já foram estupradas pelo pai.

A delegada pediu que as duas filhas mais novas passem pelo exame de corpo de delito para saber se elas também foram abusadas.

O homem foi preso por agressão e estupro à vulnerável e foi conduzido para o presídio de Campos.

Vittorio Ferla