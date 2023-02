Homem é preso suspeito de agredir e tentar beijar mulheres à força em Neópolis

Ele deve ser indiciado por importunação sexual e agressão. Carnaval em Neópolis

SSP

Um homem suspeito de agredir uma mulher e tentar beijar outra, durante uma festa em Neópolis na noite deste domingo (19), foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a polícia, uma das mulheres estava com uma amiga quando teve o rosto sujo na tradicional brincadeira do ‘mela-mela’. Enquanto recebia ajuda de um desconhecido, um outro homem tentou beijá-la, mas não conseguiu. Na tentativa de beijo forçado, a vítima teve duas unhas postiças descoladas.

Durante a confusão, a amiga da vítima apontou o autor da tentativa de beijo forçado, o que fez com que ele a agredisse com tapas no rosto.

A polícia militar foi acionada e deteve o suspeito em flagrante. O homem, que estava sem documento de identificação, precisou ser algemado por ter resistido à prisão.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Neópolis. Ele deve ser indiciado por importunação sexual e agressão.

LEIA MAIS

Saiba onde fazer denúncias de importunação e assédio sexual em Aracaju

Vittorio Rienzo