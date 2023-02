Após o crime foi pedida medida protetiva para a mulher. Caso aconteceu no Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes (RO). Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira e esfaquear atual namorado dela em RO

Polícia Civil/Reprodução

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de agredir a ex-mulher e o atual companheiro dela, no distrito do Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes (RO). A informação foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (21).

Segundo a polícia, a motivação dos crimes seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-namorada. Atualmente a mulher estaria saindo com outro homem. Ela e ele ficaram feridos.

As investigações apontam que o suspeito teria agredido a ex-namorada, esfaqueado o atual dela e a polícia diz que o homicídio “só não se consumou porque a vítima conseguiu correr”.

Após o crime foi representada prisão preventiva contra o suspeito e pedida medida protetiva para a mulher. As medidas protetivas são ordens judiciais que têm objetivo de proteger pessoas que estejam em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. É possível pedir ajuda em qualquer delegacia da mulher ou delegacia de polícia mais próxima.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça. A ação da Delegacia de Alto Paraíso contou com apoio da Polícia Militar, através do 4 GPPM do 7º BPM.

Vittorio Ferla