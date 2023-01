Homem é preso suspeito de agredir mulher em Valença

Caso aconteceu no bairro Biquinha. Segundo a polícia, os dois são da mesma família. Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de agredir uma mulher na quinta-feira (26) em Valença (RJ). O caso aconteceu na Rua João Machado Dias, no bairro Biquinha.

Segundo a polícia, os dois são da mesma família. A vítima, de 31 anos, contou que durante um desentendimento familiar o homem teria lhe agredido.

Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passou por atendimento médico e foi liberada.

Em seguida, a vítima e o agressor foram encaminhados para a delegacia de Valença, onde o caso foi o registrado. O homem vai responder por lesão corporal, ameaça e injúria.

