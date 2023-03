Homem é preso suspeito de ameaçar, bater e morder namorada por conta de um celular em Ribeirão Preto, SP

Vítima de 21 anos conta que tentou ajudá-lo a fazer ligação para os pais após ele se envolver em uma briga de bar e crise de ciúmes. Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória ao rapaz. Central de Flagrantes da Polícia Civil de Ribeirão Preto

Maurício Glauco/EPTV

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a namorada, de 21, na Avenida Presidente Vargas, em Ribeirão Preto (SP), na madrugada desta sexta-feira (31). O agressor ameaçou, mordeu e bateu a cabeça da vítima contra o chão após ela tentar ajudá-lo a fazer uma ligação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal, que se relacionava há três meses, tinha ido até um bar quando o homem teve uma crise de ciúmes e passou a brigar com outros rapazes que eles conheceram no local. Ele teve ferimentos leves e o casal foi para casa.

Após a briga, por volta da 1h50, a vítima tentou ajudá-lo a ligar para os pais quando ele tirou o celular da mão dela e começou a agredi-la. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, sem direito à fiança.

Os dois foram levados para receber atendimento médico. O g1 contatou a vítima da agressão. Ela prefere não ser identificada, mas relatou que está bem “na medida do possível.”

O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.

O Tribunal de Justiça informou que, após a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao suspeito desde que ele não se aproxime da vítima ou de familiares dela nem tente se comunicar com eles.

