Homem é preso suspeito de aplicar golpe do ‘PIX Falso’ em Palmas

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia aplicado diversos golpes no comércio. Polícia Militar prende suspeito de golpe do ‘PIX Falso’

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela suspeita de praticar o golpe do ‘PIX Falso’, em Palmas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia aplicado diversos golpes no comércio da capital. Em um único estabelecimento, o homem chegou a dar um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000.

Conforme a polícia, no mesmo dia, o suspeito voltou aplicar o golpe no valor de R$ 304, com compras de carne e cerveja.

As fraudes foram constatadas pela PM no momento da entrega das compras, em um comércio da capital, nessa sexta-feira. Ele assumiu a prática criminosa, foi preso e levado para Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Vittorio Ferla