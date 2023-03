Homem é preso suspeito de caça e pesca ilegal após atolar o carro em fazenda e ser surpreendido pela polícia

Dentro do veículo, os policiais civis encontraram duas espingardas, ambas de calibre 22, além de munições intactas de calibres 22 e 28. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Homem é preso suspeito de caça e pesca ilegal após carro atolar em fazenda, na zona rural de Pium

Divulgação/Polícia Civil

Um homem, de 34 anos, foi preso suspeito de caça e pesca ilegal. Ele foi capturado após o carro, em que trafegava, atolar em uma fazenda na zona rural de Pium. Policiais civis foram chamados e encontraram armas dentro do veículo. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (30), após uma ação da 57ª Delegacia de Polícia de Pium, com apoio de agentes da 59ª Delegacia de Polícia de Cristalândia.

De acordo com a delegada Jeannie Daier de Andrade, as equipes das duas delegacias receberam informações sobre um veículo suspeito atolado na propriedade rural.

Armas foram encontradas dentro de carro atolado em fazenda

Divulgação/Polícia Civil

Os policiais foram até o local e, quando se aproximaram do automóvel, os dois homens fugiram. Um deles foi capturado e o outro conseguiu escapar.

Durante buscas, os policiais encontraram duas espingardas, ambas de calibre 22, além de munições intactas de calibres 22 e 28.

Ao ser ouvido pela delegada, o homem preso confessou que estava no local para realizar pesca e caça. O outro homem foi identificado e será investigado.

Além dos crimes de porte de arma, caça e pesca ilegais, os suspeitos podem responder pelo crime de dano por terem destruído parte do cultivo de grãos por onde passaram clandestinamente com o veículo na fazenda.

O suspeito foi encaminhado para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins, e, em seguida, para a Unidade Penal Regional daquela cidade.

