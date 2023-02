Homem é preso suspeito de envolvimento em latrocínio em Itaperuna

Motorista de supermercado foi baleado durante um assalto e morreu no hospital. Suspeito de latrocínio preso em Itaperuna nesta sexta-feira

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (24) no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, suspeito de latrocínio, que é roubo qualificado pela morte do motorista de um supermercado da cidade.

O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro. A vítima não resistiu ao tiro e morreu no hospital dois dias depois de ter sido baleado.

De acordo com o delegado Filipi Poeys Lima, responsável pela investigação, o homem preso está envolvido no crime.

“Estamos priorizando as investigações do latrocínio que vitimou Jorge Luiz Gomes Moledo, de 56 anos, que era motorista há 20 anos de um supermercado da cidade. Em breve, espero colocar todos os outros envolvidos atrás das grades”, disse o delegado.

A prisão faz parte da “Operação Itaperuna Segura”, que reúne Polícias Civil e Militar junto com o Ministério Público e a Justiça para combater os homicídios e tráficos de drogas na cidade.

O caso

O funcionário Jorge Luiz Gomes Moledo, de 56 anos, que trabalhava há 20 anos em um supermercado, foi baleado no dia 14 de fevereiro e morreu na manhã do dia 16, conforme confirmou a empresa na ocasião.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Jorge transportava uma quantidade dinheiro da empresa, quando foi surpreendido pelos assaltantes no bairro Lions. Um policial militar que estava no carro com o funcionário do supermercado reagiu ao assalto e ocorreu uma troca de tiros.

Jorge Luiz foi atingido e internado em estado grave no Hospital São José do Avaí, onde morreu dois dias depois.

Ainda de acordo com a PM, o carro usado pelos suspeitos foi encontrado queimado em uma estrada vicinal que liga os municípios de Itaperuna a Natividade. O caso foi registrado na 143ª Delegacia Policial.

De acordo com o supermercado, o funcionário que era responsável pela frota de caminhões foi socorrer um colega motorista que teve problemas com o veículo da empresa e precisava de auxílio.

Supermercado prestou condolências

Por meio de um comunicado nas redes sociais, o Supermercados Fluminense, empresa em que Jorge Luiz trabalhava, postou uma mensagem de despedida. Confira a mensagem na íntegra:

“É com pesar que comunicamos o falecimento do nosso amigo e colaborador Jorge Luiz Gomes Moledo.

Jorginho vai deixar saudades, fazia parte da nossa equipe há mais de 20 anos e era uma pessoa muito querida por todos.

Agradecemos imensamente por toda sua dedicação durante esse tempo que esteve conosco. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos”.

