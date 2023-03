Homem é preso suspeito de esfaquear mototaxista por ciúmes da esposa no interior de SP

Vítima, de 48 anos, levou golpes de faca no peito e no pescoço. Suspeito chegou a fugir do local do crime, em Tupã, mas acabou localizado e detido. Corpo de Bombeiros levou homem esfaqueado para atendimento médico em Tupã (SP)

Joãozinho Trentini

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar um mototaxista a facadas na tarde deste domingo (5) em Parnaso, distrito de Tupã (SP). A vítima, de 48 anos, foi esfaqueada no peito e no pescoço.

Segundo as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu próximo a um bar localizado na Rua Aristides Dinamarco. Ainda de acordo com a polícia, a agressão foi motivada por ciúmes, uma vez que a vítima teria assediado a mulher do agressor.

O homem esfaqueado foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Tupã para atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos ele precisou ser transferido ao Hospital das Clínicas de Marília (SP).

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a fugir do local do crime, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar. A faca utilizada foi apreendida e ele foi detido até a realização de audiência de custódia.

Faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida pelos policiais que atenderam caso em distrito de Tupã (SP)

