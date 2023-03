Homem é preso suspeito de estuprar adolescente durante dois anos seguidos em Roraima

Segundo a Polícia Civil, abusos começaram quando a vítima tinha 11 anos e ocorreram até os 13. Caso foi denunciado no dia 21 de fevereiro, mas o suspeito foi preso nessa sexta-feira (3). Homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil.

Um homem, de 43 anos, foi preso nessa sexta-feira (3) por suspeita de estuprar uma adolescente, de 13 anos, em Roraima. De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteceram por cerca de dois anos. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável.

O caso foi denunciado à polícia no dia 21 de fevereiro, por meio de uma equipe da Central de Flagrantes. A denúncia foi repassada pela Polícia Militar, que conduziu o homem até a delegacia.

Segundo a delegada titular do Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente (Npca), Jaira Farias, o crime acontecia desde que a vítima tinha 11 anos e a última violência ocorreu no dia 18 de fevereiro.

A vítima foi ouvida, acompanhada da mãe e encaminhada para exame no Instituto Médico Legal (IML). Além delas duas, algumas testemunhas e o suspeito também prestaram depoimento à polícia.

O homem não foi preso em flagrante e, por isso, o caso foi encaminhado para investigação no Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente. No último dia 28, a vítima prestou outro depoimento a polícia e, por isso, a delegada solicitou uma Medida Protetiva de Urgência para ela.

“Como ele não estava em situação de flagrantes, não tinha, legalmente, como mantê-lo preso. Depois, quando conseguimos a medida protetiva e que ele foi conduzido, o investigado não tinha sido notificado. Com as investigações adiantadas, representamos junto à Justiça por sua prisão preventiva, que foi decretada”, explicou Jaira Farias.

Posteriormente, o homem foi novamente conduzido à Central de Flagrantes, suspeito de ter se aproximado da vítima. Segundo a Civil, como ele não tinha sido notificado da medida, foi liberado em seguida.

Conforme a delegada, devido a integração das forças de segurança, uma equipe da Polícia Federal abordou e prendeu o homem nessa sexta. A partir de agora, a Civil tem um prazo de dez dias para finalizar o inquérito policial.

“Esse caso teve repercussão em Roraima, pelo fato de, nas duas vezes em que foi abordado pelas forças de segurança não tinha como mantê-lo preso, em esbarrar na lei, pela prática de crime de prisão arbitrária. Então, instauramos inquérito, ouvimos às partes, representamos pela prisão preventiva dele, que já foi cumprida. Vamos continuar investigando a denúncia de que teria violentado outras crianças”, ressaltou a delegada.

