Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 6 anos em Normandia, ao Norte de Roraima

Prisão aconteceu nessa quarta-feira (8). Caso foi denunciado à polícia pelo Conselho Tutelar, que foi acionado pelo Centro de Referência de Assistência Social. Prisão aconteceu no muncípio de Normandia, ao Norte de Roraima.

PCRR/Divulgação

Um homem foi preso nessa quarta-feira (8) por suspeita de estuprar a enteada, de 6 anos, em Normandia, município ao Norte de Roraima. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável.

O caso foi denunciado à polícia na última sexta-feira (3). A prisão foi realizada por meio de agentes da Seção de Investigação e Operação.

Segundo o Delegado Titular da Delegacia de Normandia, Rodrigo Gomides, a denúncia foi feita no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, que acionou o Conselho Tutelar e, posteriormente, os policiais.

“Logo após tomar conhecimento da denúncia os policiais civis foram até o Conselho Tutelar e as partes foram encaminhadas até a Delegacia onde foram realizadas as oitivas”, ressaltou o delegado.

De acordo com ele, a mãe da vítima relatou que tem quatro filhos e, destes, três não são filhos do companheiro, entre eles a menina.

A mãe é surda e muda, e depende financeiramente do companheiro. Por isso, ela preferiu não pedir uma Medida Protetiva de Urgência para afastar a criança do suspeito, segundo a Civil.

“A mãe relatou que, no final do ano passado, ela teve que vir a Boa Vista e deixou a criança em casa e que o companheiro teria cometido os abusos sexuais contra a sua filha, tocando em suas partes íntimas. Em janeiro deste ano, ela chegou a ver o companheiro acariciando a menina ao sair do banheiro, mas não tomou nenhuma medida em desfavor dele, apenas desferindo um tapa no rosto do homem”, contou Rodrigo.

A prisão preventiva foi representada ainda na sexta-feira. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e a Juíza da Comarca de Bonfim expediu o mandado de prisão.

Após a prisão, durante o interrogatório, o suspeito negou que tenha cometido o crime e afirmou que desconhecia as acusações. Nesta quinta-feira (9), ele deve ser apresentado a Audiência de Custódia em Boa Vista.

O delegado também destacou a importância do trabalho em parceria, com os órgãos de Assistência Social, como o CRAS, o Conselho Tutelar, além da atuação do Ministério Público e da Comarca de Bonfim.

“Estamos sempre trabalhando com anuência do Judiciário de forma célere para garantir a segurança de crianças vítimas de abusos sexuais, principalmente quando elas moram com o suposto agressor para que seja evitada a reincidência do crime”, disse.

Vittorio Ferla