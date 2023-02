Homem é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos no litoral de SP

Crime aconteceu em Santos (SP). O suspeito, de 33 anos, teria passado a mãos nos seios da vítima enquanto ela estava na calçada, em local próximo à praia, aguardando a mãe dela estacionar o carro. Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Santos, no litoral de São Paulo

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma menina, de apenas 11, em Santos, no litoral de São Paulo. Conforme registrado em Boletim de Ocorrência (BO), obtido pelo g1, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e passou a mão nos seios da vítima em local público.

O caso aconteceu na Avenida Presidente Wilson, no bairro José Menino, por volta das 21h30 da última quinta-feira (23). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na calçada ao lado da irmã, enquanto esperavam a mãe estacionar o carro no local. Neste momento, um homem teria se aproximado e encostado nela.

Ao perceber a situação, a mãe da vítima imediatamente reclamou com o homem que, segundo o documento, aparentava ter ingerido bebidas alcoólicas. O suspeito teria tentado intimidar a mulher, avançando na direção dela, mas foi segurado por outras pessoas que estavam ao redor.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o homem sendo contido pelos moradores. À corporação, ele negou ter encostado nos seios da menina, embora estivesse com a fala “pastosa”, ou seja, mais lenta, além de apresentar “hálito com odor etílico” [por conta de suposta bebida alcoólica ingerida] e andar “cambaleante”, conforme registrado no boletim de ocorrência.

A menina, a mãe dela e o suspeito compareceram na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos (SP), que investiga o caso. Nenhuma outra testemunha foi ouvida, uma vez que as pessoas que seguraram o homem se dispersaram com a chegada da polícia.

A Polícia Civil apreendeu com o homem um pen drive, uma caixa de som, um colírio e acessórios como pulseiras. O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e com a Polícia Militar (PM), em busca de mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve um retorno até a última atualização desta reportagem.

