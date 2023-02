Mandado de prisão foi cumprido por policiais civis e militares da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no ano passado, mas só veio à tona nos últimos dias. Homem é preso suspeito de estupro contra criança de 11 anos em Miracema, no RJ

Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável em Miracema, no Noroeste Fluminense. Segundo a polícia, a vítima tem 11 anos e tem parentesco distante com o suspeito.

O mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira (13) por policiais civis e militares da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no ano passado, mas só veio à tona nos últimos dias.

Segundo o delegado Gésner Cesar Bruno, responsável pelas investigações, a vítima não soube informar a data exata do crime.

“Após o conhecimento do crime, a investigação concluiu o caso em duas semanas e durante o cumprimento dos mandados foi possível coletar novas provas”, disse Dr. Gesner.

Ainda de acordo com as investigações, a mãe da vítima começou a desconfiar e a ocorrência foi apresentada na Delegacia.

“No primeiro momento, a vítima negou o ato sexual. Pelo depoimento seria assédio sexual, mas o laudo do IML deu positivo para conjunção carnal. A vítima contou a história, alegou que ficou com vergonha e a princípio omitiu detalhes”, disse a polícia.

O homem passará por uma audiência de custódia para verificar a legalidade da prisão e depois ficará à disposição da Justiça em unidade prisional.

Vito Califano