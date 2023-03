Homem é preso suspeito de ferir irmã, sobrinho e cunhado em Estância

Ele também teria ameaçado mãe e irmã. Polícia acredita que crimes ocorreram por causa da venda de um imóvel. Um homem de 38 anos foi preso suspeito de ter ferido e ameaçado de morte a própria irmã, o sobrinho e o cunhado, no município de Estância. A prisão, realizada pela Guarda Municipal, foi divulgada nesta quarta-feira (8).

De acordo com as investigações iniciais, após o falecimento do pai, o suspeito passou a ameaçar mãe e irmã ao exigir que elas vendessem a casa da família e lhes dessem 50% do valor obtido com a negociação. Insatisfeito com a negativa da venda do imóvel, na manhã da segunda-feira (6), ele empurrou a irmã que, ao cair, lesionou uma das mãos.

Ao perceber que sua esposa estava sendo agredida pelo irmão, o cunhado do autor interferiu e foi agredido com um soco. O suspeito também agrediu o sobrinho, menor de idade, que ficou com o rosto ferido.

O investigado também vendia objetos das vítimas, como eletrodomésticos. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) de Estância e transferido para a 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), em Aracaju.

Vito Califano