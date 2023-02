Caso ocorreu na Avenida Ana Claudina, por volta das 23h desta sexta-feira (3). Homem é preso suspeito de furtar peças de carne crua em cozinha de churrascaria em Jaú

Polícia Militar /Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante suspeito de furtar cinco peças de carnes cruas armazenadas na cozinha de uma churrascaria em Jaú (SP). O caso ocorreu na Avenida Ana Claudina, por volta das 23h desta sexta-feira (3).

Segundo a PM, a equipe foi acionada por moradores para atender a ocorrência. O suspeito foi detido e, dentro da mochila dele, foram encontradas as carnes, sendo dois pedaços de picanha e três de maminha de alcatra.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Vittorio Rienzo