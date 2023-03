Homem é preso suspeito de matar cunhado e viver com identidade falsa em MT para fugir da Justiça

Fábio Rogério Jardim, de 42 anos, veio para o estado e trabalhava como mecânico após ter matado o cunhado e outro homem em Campinas (SP), em setembro de 2021. Delegado Gustavo Vasquez conta detalhes sobre a prisão em Sinop (MT)

Fábio Rogério Jardim, de 42 anos, foi preso nesta sexta-feira (3), em Sinop, a 503 km de Cuiabá, suspeito de ter assassinado o cunhado dele, Ricardo Buscaratti, de 36 anos, e Davi Henrique Campos, de 29 anos, segundo o delegado Gustavo Vasquez, da Polícia Federal (PF). O crime aconteceu em setembro de 2021, em Campinas (SP).

Conforme investigação da polícia, o suspeito veio para o estado após o crime e vivia na cidade há dois anos com uma identidade falsa para se esconder da Justiça. Ele trabalhava como mecânico no estado.

Segundo a PF, o mandado de prisão em aberto contra Fábio foi cumprido na Avenidade dos Jacarandás, no Bairro Jardim Botânico.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia do município e, agora, responde à Justiça.

