Homem é preso suspeito de matar ex-companheira e enterrar corpo em quintal em Pimenteiras do Oeste, RO

Cristiane estava desaparecida há quatro dias quando foi encontrada morta e enterrada em uma cova rasa. Cristiane Rafaela foi encontrada morta e enterrada em Pimenteiras do Oeste, RO

Redes Sociais/Reprodução

O corpo de uma mulher de 25 anos, identificada como Cristiane Rafaela, foi encontrado enterrado em um quintal de uma residência, na terça-feira (28), em Pimenteiras do Oeste (RO). O ex-companheiro dela foi preso como o principal suspeito do crime.

A mulher estava desaparecida há quatro dias quando foi encontrada morta. Ela morava em Cerejeiras (RO) e teria saído de casa para se encontrar com o suspeito em Pimenteiras. Familiares contaram para a polícia que no sábado (25) ela parou de responder mensagem e atender o telefone.

Na terça-feira (28), ainda sem notícia de Cristiane, a família procurou novamente a delegacia. Foi quando começaram as investigações. De acordo com o delegado Mayckon Pereira, as informações apuradas levaram a polícia até o ex-companheiro da vítima.

“Nós o procuramos, ele foi confrontado e confirmou. E colaborou, apontou onde estava o corpo”, relatou o delegado ao g1.

O corpo de Cristiane foi encontrado no quintal de uma residência, dentro de uma cova rasa, de acordo com a Polícia Civil. Ela foi morta com cortes no pescoço e enterrada. A motivação do crime e a arma utilizada ainda não foram informadas.

Durante as investigações, o delegado Mayckon solicitou e a Justiça de Rondônia decretou a prisão do suspeito. Ele foi detido ainda na terça-feira (28) e se encontra preso.

Cristiane deixa dois filhos ainda crianças. O corpo dela deve passar por necropsia e ser encaminhado para o velório e sepultamento em Cerejeiras.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

