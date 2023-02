Homem é preso suspeito de montar laboratório para refinar cocaína e produzir crack

Estrutura foi montada dentro de uma casa em construção, no município de Paraíso do Tocantins. Durante operação, policiais apreenderam uma caminhonete de luxo, balanças de precisão, além de 16kg de cocaína e crack. Polícia faz operação e encontra laboratório usado no refino de cocaína e produção de crack

Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de montar um laboratório para refinar cocaína e produzir crack, dentro de uma casa em construção, no município de Paraíso do Tocantins. A operação realizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (1º) também apreendeu uma caminhonete de luxo, balanças de precisão, 16kg de drogas, além de outros materiais.

As investigações foram conduzidas pela 6ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (6ª DEIC) de Paraíso. A polícia suspeita que a droga produzida no local seria distribuída na cidade e em municípios vizinhos. Estima-se que o prejuízo para o crime ultrapassa R$ 500 mil levando em consideração todo o material apreendido.

Também foram encontrados no local: uma prensa hidráulica, arma de fogo, cerca de 20kg de insumos para preparo de substâncias entorpecentes e balanças de precisão.

O homem e todos os materiais foram encaminhados para a Central de Atendimento da Polícia Civil. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte de insumos destinados à preparação, utilização de maquinário para produção de entorpecentes e porte Ilegal de arma de fogo.

Em seguida, ele foi levado para a Unidade Penal de Paraíso.

