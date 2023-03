Homem é preso suspeito de roubar e tentar matar comerciante com barra de ferro em Itaperuna, no RJ

Crime aconteceu no último domingo (26) no limite entre os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna. Vítima levou 60 pontos na cabeça. Homem é preso suspeito de roubar e tentar matar comerciante em Itaperuna

Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (29) em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, suspeito de roubar e tentar matar um comerciante com uma barra de ferro. O crime aconteceu no último domingo (26) no limite entre os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna.

A prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com o delegado titular da cidade, Filipi Poeys Lima, o agressor invadiu a casa da vítima.

“O crime aconteceu na manhã de domingo, por volta das 7h30. O homem invadiu o imóvel da família. A cuidadora da mãe da vítima disse que se assustou com a presença do invasor. Ele foi ao quarto do morador que ainda estava dormindo, o acordou, o agrediu com uma barra de ferro na cabeça e nos braços e depois exigiu dinheiro”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado, essa é mais uma etapa da “Operação Itaperuna Segura” que integra as Polícias Civil e Militar, o Ministério Público e o Judiciário direcionada ao combate dos crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídios ocorridos na cidade.

Ainda segundo a Polícia, o suspeito levou R$ 1 mil, um aparelho celular, um cordão de ouro e uma aliança.

No dia do crime, a cuidadora também teve as mãos amarradas por um pedaço de fio e teria sido amordaçada com corda. A trabalhadora e o morador ficaram trancados no banheiro e o suspeito fugiu.

A mulher conseguiu se soltar e ajudar o homem, que estava sangrando muito. Eles conseguiram abrir a porta da casa e pedir ajuda. A vítima foi socorrida e levada para o hospital e levou 60 pontos na cabeça por conta dos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaperuna e o delegado representou pela prisão. A Polícia Militar foi informada que o suspeito poderia fugir para São José de Ubá e um cerco foi montado.

O suspeito foi levado para Campos dos Goytacazes onde passará por uma audiência de custódia, momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão para depois, possivelmente, ficar à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Denúncias anônimas que levem a Polícia a desvendar crimes ou localizar foragidos podem ser passadas ao Disque Denúncia da Delegacia de Itaperuna pelo WhatsApp (22) 98831-8027 ou (22) 3822-7700.

