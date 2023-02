Homem é preso suspeito de tentar matar outro homem em Itaperuna, no RJ

Ação conjunta das Polícias Civil e Militar junto com o Ministério Público e Justiça resultaram no cumprimento de mandado de prisão no bairro Boa Fortuna. Um homem foi preso na noite desta terça-feira (31) em cumprimento a um mandado de prisão por tentativa de homicídio contra outro homem em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O mandado foi cumprido no bairro Boa Fortuna durante levantamento de informações da Polícia Militar.

Essa é mais uma etapa da “Operação Itaperuna Segura”, de acordo com o delegado titular, Dr. Filipi Poeys Lima.

“Nosso objetivo é combater os crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídios. Essa Operação é integrada da Polícia Civil com Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Somamos força para garantir a segurança pública no município”, disse o delegado.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça, após representação do delegado durante a investigação.

Após o registro da ocorrência, o preso será levado para a audiência de custódia em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde o juiz analisa se houve alguma ilegalidade na prisão. Tendo a prisão mantida o suspeito ficará a disposição da Justiça em unidade prisional.

