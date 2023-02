Homem é preso suspeito de tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju

De acordo com a Polícia Militar, ele estava com cocaína. Algemas da Polícia Miliar de Sergipe

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso no Bairro Bugio, Zona Norte de Aracaju, na noite desse sábado (11). De acordo com a Polícia Militar, ele estava com cocaína.

A droga, segundo a polícia, tinha “alto grau de pureza” e seria misturada a outras substâncias químicas, o que resultaria em cerca de três quilos do material para a venda na região.

Durante a abordagem, o suspeito tentou reagir à prisão e incitar pessoas próximas a impedir que ele fosse levado, mas acabou algemado e preso na delegacia plantonista.

Vittorio Rienzo